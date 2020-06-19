Selde zarar gören okul LGS'ye girecek öğrenciler için temizleniyor
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Selde zarar gören okul LGS'ye girecek öğrenciler için temizleniyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sel sularının bastığı Şehit Ercan Eker İlkokulu ve Ortaokulunda hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrenciler için hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Selde zarar gören okul LGS'ye girecek öğrenciler için temizleniyor
19.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:34

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sel sularının bastığı Şehit Ercan Eker İlkokulu ve Ortaokulunda hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı'na girecek öğrenciler için hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak yağış nedeni ile dağlarda heyelan nedeni ile derelerde taşma meydana geldi. Su taşkını sel felaketini beraberinde getirince Yazıpınar Mahallesi'nde ev, tarım arazileri ile Şehit Ercan Eker İlkokulu ve Ortaokulu'nu su bastı. LGS sınavında bölgede bulunan öğrencilerin sınava girecek olması nedeni ile okulda da hummalı bir çalışma başlatıldı. Gölyaka'nın diğer okullarında görevli personellerinde katılımı ile Şehit Ercan Eker İlkokulu ve ortaokulu binalarında çamur olan bölümler ve su baskını olan noktalarda temizlik başlatıldı. Ekiplere mahalle halkı da destek vererek öğrencilerinin sınava en iyi ortamda girebilmesi için canla başla çalıştı.

Sel felaketi nedeni ile okulun bahçesinde de çamur alanları oluşunca, güvenlik şeritleri çekildi. Mahallelilerin de temizlik çalışmalarına destek verdiğini belirten Mehmet Çalışkan, "Çok üzücü bir olay oldu. Yarın ki sınav için hep beraber çocuklarımıza hazırlık yapıyoruz. Öğretmenlerimiz ve mahalle halkı ile beraber temizliyoruz. Yarın çocuklarımız rahat rahat sınava girsinler. İleride başarılı olsunlar diye" dedi.

Şehit Ercan Eker İlkokulu ve Ortaokulu'nda LGS sınavına yaklaşık LGS sınavı için okulda hummalı temizlik çalışmaları yapılırken, balçık alanlarına şeritler çekildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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