Selde zarar gören Doğankent'te yeni yapılar yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selde zarar gören Doğankent'te yeni yapılar yükseliyor

10.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:42
Selde zarar gören Doğankent'te yeni yapılar yükseliyor

Giresun'daki sel felaketinden en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Doğankent ilçesinde yeni binaların inşaatı devam ediyor.

Giresun'daki sel felaketinden en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Doğankent ilçesinde yeni binaların inşaatı devam ediyor.

İlçede 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel afetinde zarar gören binaların "Yeni Kent Projesi" kapsamında yıkılmasının ardından temeli atılan yapılar yükselmeye başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçedeki 156 konut ve 70 dükkandan oluşan inşaat, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, projenin taşkın ve heyelan riskinden uzak örnek bir proje olduğunu aktardı.

Gençlik merkezi, kapalı spor salonu, hastane, hükümet konağı ve diğer projelerin devam ettiğini aktaran Ünlü, "İlçemizde hem afetin izlerini siliyor hem de gelişim potansiyelini fırsata çevirmek istiyoruz. Burayı çok daha yaşanabilir noktaya taşımak için el ele vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü, ayrıca Doğankent İlçe Emniyet Amirliğinin yeni hizmet binasını da ziyaret ederek halkın huzur ve güven içinde yaşaması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için üstün vazife anlayışıyla görev yapan polislerle de bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Serdar Ortaç Müslüm Gürses Meghan Markle
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selde zarar gören Doğankent'te yeni yapılar yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 09:54:21. #1.16#
title