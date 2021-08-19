Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak
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Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak

Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyüne, vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için 20 konteyner yerleştiriliyor.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyüne, vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için 20 konteyner yerleştiriliyor.

Sel felaketi nedeniyle 40 evin yıkıldığı ve büyük hasar gören 19 evin tahliye edildiği Babaçay köyünde, vatandaşların barınma ihtiyacı konteyner ile karşılanacak.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AA muhabirine, Babaçay köyünde hazineye ait arazide konteynerleri yerleştirmek için önce temizleme çalışması yaptıklarını söyledi.

İlk etapta 20 konteyner yerleştirileceğini belirten Taşdelen, şu bilgileri aktardı:

"Arazinin toplam kapasitesi 50 konteyner. Köyde evi yıkılan kişilere kira yardımı yapıyoruz ancak kendi köyünde yaşamak isteyenlere ise konteyner tahsis edeceğiz. Konteynerlerimiz 1+1 şeklindedir. Bir odası ve mutfağı bitişik olarak salonu var. Dört kişilik yatak bulunmaktadır. Mutfak seti ve banyosu bulunmaktadır, 21 metrekaredir. Vatandaşlarımız yeni konutlarına yerleştirilinceye kadar burada yaşama şansı bulacaktır."

Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak
Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak
Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak
Selde zarar gören Babaçay köyünde vatandaşların barınma ihtiyacı AFAD yaşam konteyneriyle karşılanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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