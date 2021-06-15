Selde yüzerek arkadaşını kurtaran sürücü: Yüzme bilmiyordu, yanına gittim
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Selde yüzerek arkadaşını kurtaran sürücü: Yüzme bilmiyordu, yanına gittim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da dün selin artasında kalan kamyonette mahsur kalan arkadaşını, yüzerek yanına gidip kurtaran Erman Işıkelli (33), "Arkadaşım yüzme bilmiyordu.

ANKARA'da dün selin artasında kalan kamyonette mahsur kalan arkadaşını, yüzerek yanına gidip kurtaran Erman Işıkelli (33), "Arkadaşım yüzme bilmiyordu. Panik olmaması için yanında olmak istedim" dedi.

Yenimahalle ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle oluşan selde sürücüler zor anlar yaşadı. İvidik Sanayi Sitesi bölgesinde suya gömülen kamyonetin sürücüsü Can Taşkın (28), aracın kasasında mahsur kaldı. Su seviyesinin yükseldiğini gören Can Taşkın'ın arkadaşı Erman Işıkelli, kıyafetleriyle suda yüzerek kamyonetin yanına gitti. Işıkelli, çevredekilerin suya attığı deniz yatağı ile yüzme bilmeyen arkadaşını kenara çıkardı.

'PANİK OLMAMASI İÇİN YANINA GİTTİM'

Evli ve 2 çocuk babası Erman Işıkelli, arkadaşı Can Taşkın ile önlü arkalı ilerlediklerini söyleyerek, "Ben geçtim. O anlarda o kadar su yoktu; ama arkada olan arkadaşım aracıyla geçerken rögar patladı. Dönüp geldik tekrardan. Orada bulunanlar iş makinesinin giremeyeceğini söyleyince kendimi arkadaşımı kurtarmak mecburiyetinde hissettim. Ben yüzme biliyordum. O arkadaşım bilmiyordu. Panik olmaması için de yanında olmak istedim. Üzerimde eşyalarım varken direkt suya atladım. Yukarıda bulunan apartman sakinlerinden birisi deniz yatağı attı aşağıya. O sayede çıkardık" dedi.

'PİS SUYUN İÇİNDE YÜZEREK YANIMA GELDİ'

Can Taşkın ise yüzme bilmediği için olay anında korktuğunu söyleyerek, "Rögar patlayınca su seviyesi baya yükseldi. Ben de aracın üzerine çıktım. Arabanın boyunu aşmıştı. Yanımda çalıştığım iş arkadaşım kurtardı bizi. Binadan halat ve su yatağı attılar. Onun üzerinde geçtim karşıya. Son dakikada arkadaşım yüzme bildiği için yanıma geldi. Ben yüzme bilmiyorum. Rögardan çıkan pis suyun içerisinde yüzerek yanıma geldi" dedi

Selde yüzerek arkadaşını kurtaran sürücü: Yüzme bilmiyordu, yanına gittim
Selde yüzerek arkadaşını kurtaran sürücü: Yüzme bilmiyordu, yanına gittim
Selde yüzerek arkadaşını kurtaran sürücü: Yüzme bilmiyordu, yanına gittim
Selde yüzerek arkadaşını kurtaran sürücü: Yüzme bilmiyordu, yanına gittim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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