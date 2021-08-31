Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde Ölçer Apartmanını yıkılması nedeniyle tutuklama kararı çıkan müteahhidin yaptığı diğer Rüya Apartmanı da tahliye ediliyor.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz günlerde Ölçer Apartmanını yıkılması nedeniyle tutuklama kararı çıkan müteahhidin yaptığı diğer Rüya Apartmanı da tahliye ediliyor. Tahliye kararı ile birlikte vatandaşlar 10 yıldır oturdukları apartmanı, jandarma ekiplerinin yardımlarıyla başka bir bölgeye taşımaya başladı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı. Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde selden dolayı ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanının müteahhidinin yaptığı Rüya Apartmanına da tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı ile birlikte 10 yıldır oturdukları evlerini vatandaşlar boşaltmaya başladı.

YIKIM KARARI ALINAN BİNA TAHLİYE EDİLİYOR

Vatandaşların taşınma ve tahliyelerine ise Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde destek veriyor. Sel afetinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşların jandarma ekipleri, eşyalarını taşımalarına da yardım ediyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürmelerine yardım ediyor. Ekipler, selzedelerin askeri aracı hem yüklemelerinde hem de kamyonetten eşyaların taşınmasında da vatandaşlara yardımda bulunuyor.

ŞU ANA KADAR 201 EV VE İŞ YERİ TAŞINDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şu ana kadar kendilerine gelen 301 taşınma talebine karşılık şimdiye kadar 201 iş yeri ve evin taşınmasını sağladı. Ayrıca bu taşınmalarda Muğla, Aksaray ve Bursa'ya da eşyalarını götürmek isteyenler vatandaşların talepleri karşılandı. Askerler, geri kalan ev ve iş yerlerinin de taşınması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bozkurt ilçesinde ikamet ettiğini söyleyen selzede Oğuz Yiğit, sel felaketinde büyük zarar gördüğünü söyledi. Binanın taşkın sahası içerisinde kaldığı için DSİ tarafından boşaltılmasının istendiğini ifade eden Yiğit, "Henüz elimize karar gelmedi ama binanın boşaltılıp çayın genişletileceği söylendi. Bize evlerinizi boşaltın dediler. Bizde eşyalarımızı binadan tahliye ediyoruz. Boş bir yer bulamadık. Arkadaşımın köyde bir evi var, köydeki evin altında muhafaza edeceğiz ev bulana kadar. Şu anda ablamın yanında kalıyorum, çocuklarım ve eşim de köyde kalıyorlar. Şu anda biraz zor durumdayız" şeklinde konuştu.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Rüya Apartmanının 10 yıllık bir bina olduğunu ve 10 yıldır da burada ikamet ettiğini belirten Yiğit, şöyle konuştu: "Asker arkadaşlar sağ olsun bizlere yardımcı oluyorlar. İnşallah şimdi eşyalarımızı taşıyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah askerimize güç kuvvet versin. Her zaman askerimiz, devletimiz bizlerin yanında. İnşallah Allah'ın izniyle bu süreçte geçecek. Tabi ki zor bir süreç, Allah kimsenin başına vermesin. Zor bir durum"

Öte yandan 20 kişinin hayatını kaybettiği Ölçer Apartmanında halen 7 kişinin aranmasına da devam ediliyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Karaismailoğlu sel felaketi sonrasındaki çalışmalar hakkında Sinop'ta açıklamada bulundu Açıklaması
Bakan Karaismailoğlu sel felaketi sonrasındaki çalışmalar hakkında Sinop'ta açıklamada bulundu Açıklaması
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: 'Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu.
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Muslera Mame Thiam Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Selde yıkılan binanın müteahhidine ait bir başka bina için yıkım kararı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:31:04. #1.15#

title