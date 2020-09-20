Selde yaralarını saran Kızılay'a arsalarını bağışladı
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Selde yaralarını saran Kızılay'a arsalarını bağışladı

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz yıl Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketini yaşayan 71 yaşındaki Asiye Albayrak'ın yaralarını ilk Kızılay sardı.

Selde yaralarını saran Kızılay'a arsalarını bağışladı
20.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:44

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz yıl Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketini yaşayan 71 yaşındaki Asiye Albayrak'ın yaralarını ilk Kızılay sardı. Bu durum sonrasında yaşlı kadın fındıklık, arsa ve evini Kızılay'a bağışladı. Gölyaka ilçesinde de ismini vermek istemeyen bir başka vatandaşta arsa ve fındıklığını Kızılay'a bağışladı.

Yıllardır vatandaşların yardımına koşan Kızılay'a Düzce'den bağışlar devam ediyor. İnsanların Kızılay'a artan güven duygusunun artması ile bağışlarda arttı. Düzce'de geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketini yaşayan 71 yaşındaki Asiye Albayrak'ın yaralarını da ilk Kızılay sardı. Bu durum sonrasında yaşlı kadın kendi üzerine olan bazı arazileri Kızılay'a bağışlamak istedi. Kızılay Düzce Şubesi ile irtibata geçen yaşlı kadın Akçakoca Kurukavak köyünde bulunan Fındıklık, Arsa ve evi olduğunu bağışlamak istediğini söyledi. Yetkililer ile görüşmelerin ardından yaşlı kadın ve Kızılay Düzce Şubesi yönetim kurulu üyeleri Düzce Tapu Müdürlüğü'nde yapılan program ile fındıklık, arsa ve evi Kızılay'a bağışladı. Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, Asiye Albayrak'ın bağışından dolayı mutlu olduklarını insanların Kızılay Düzce Şubesine güvendikleri için taşınmaz ürünlerini bağışladığını dile getirdi. Aydın ayrıca Gölyaka ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir başka kişi tarafından da bir çok fındıklık, arsa ve evlerini Kızılay'a bağışladığını da dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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