Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı
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Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı

- Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı Eşini kurtarmak için sel sularıyla boğuştu Sel sularının sürüklediği yaşlı adam yaralandı Sel sularına kapılan Cemalettin Gürgönül: "Ben kendimi bilmiyorum.

25.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:24

- Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı

Eşini kurtarmak için sel sularıyla boğuştu

Sel sularının sürüklediği yaşlı adam yaralandı

Sel sularına kapılan Cemalettin Gürgönül:

"Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım"

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallaseninde meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılara metrelerce sürüklenen yaşlı adam, yaşadığı dehşeti anlattı. Sel sularında sürüklenen 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül, "İçeride hanım var torun var. Ben çırpınıyorum onları kurtarmaya çalışıyorum. Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım. Göğsümde kolum da ve bacağımda yaralanma var" dedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi, geçtiğimiz 23 Haziran Salı günü sağanak sonrası sel felaketiyle sarsıldı. Öğle saatlerinde başlayan sağanak 30 dakikada mahallesi sel sularıyla kaplanmasına neden oldu. 2 evin yıkıldığı, 6 evde zarar oluşan mahallede bazı çiftçilerin hayvanları ve ekili tarım alanları da zarar gördü. Yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan 70 yaşındaki Cemalettin Gürgönül, ölümle burun buruna geldi. Evinden sel suları akan Gürgönül, ilk olarak kapıya çıkıp duruma baktı. Ardından evin içinde kalan eşi Şengül Gürgönül ve torununu kurtarmak amacıyla yeniden eve girdi. Sel sularının birden kontrolden çıkmasıyla birlikte evin avlusundan dışarı fırlayan Cemalettin Gürgönül, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Sel suları yutan Gürgönül hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan Gürgönül, taburcu edildi. Evi tamamen kullanılmaz hale gelen Gürgönül, oğlunun evine yerleşti.

"Gözümü hastanede açtım"

Yaşadığı dehşeti anlatan Gürgönül, "Kapı kapalı ben yağmuru seyrediyordum. Büyük kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. Kapı kapanmasın diye de önünde durdum. Küçük bir sel geldi. O selden sonra bir kuvvetli sel daha geldi. İçeriden masa ve sandalyeler üzerimden geçti. Su beni götürdü, komşular kurtarmış. İçeride hanım var torun var. Ben çırpınıyorum onları kurtarmaya çalışıyorum. Ben kendimi bilmiyorum. Hastanede gözlerimi açtım. Göğsümde kolum da ve bacağımda yaralanma var. Belimde şişlik var. Ev kullanılması imkansız şuanda oğlumun yanında kalıyorum. Burasının ne olacağını bilmiyorum. Başka da yapacak bir şeyim yok" diye konuştu. Evi tamamen kullanılmaz hale gelen Gürgönül, sel tehlikesi nedeniyle evinde oturmak istemediğini belirterek, yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Öte yandan Gürgönül'ün sel sularında sürüklenmesi cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Ayrıca yaşanan sel felaketi güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde bir aracın sel sularına kapılarak sürüklenmesi saniye saniye kaydedildi.

Selde sürüklenen yaşlı adam o anları anlattı

Kaynak: İHA

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