SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
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SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde sürüklenen tomruklar nedeniyle ev ve köprüler yıkıldı, altyapı ve üst yapıda ağır hasarlar meydana geldi.

SİNOP'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde sürüklenen tomruklar nedeniyle ev ve köprüler yıkıldı, altyapı ve üst yapıda ağır hasarlar meydana geldi. Kentte büyük yıkıma yol açan tomruklar, İncirpınarı sahilinden denize döküldü. Boyları 12 metreyi bulan tomruklar, akıntı ile Samsun'un Atakum ilçesine kadar ulaştı.

Kentte 11 Ağustos'ta 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağışın düşmesiyle sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Selin vurduğu Babaçay köyünde kereste deposundaki tomrukların selde sürüklenmesi ise büyük yıkıma neden oldu. Birçok ev ve köprüyü yıkan tomruklar, İncirpınarı sahilinden denize döküldü. Boyları 12 metreyi bulan tomruklar, akıntı ile Karadeniz'de yayılmaya başladı. İncirpınarı sahilinden sürüklenen tomruklar, 174 kilometre doğudaki Samsun Atakum sahiline kadar ulaştı. Sahilde tomrukları görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

'SAMSUN'A KADAR SÜRÜKLENMİŞ'

AFAD gönüllüsü olarak Sinop'un Ayancık ilçesine giden Asya Can, "İyileştirme çalışmaları adı altında 1 hafta kaldım. Ev ve dükkanların girişleri balçık içerisindeydi. İnsanların ve arama kurtarma ekiplerinin evlere rahat girebilmesi için balçıkları ve çamurları temizledik. Tomruklar oldukça fazlaydı hatta dükkan ve evlerin içerisine kadar girmişti. Tomruklar, Sinop sahiline kadar inmiş ve daha sonra Samsun'a kadar sürüklenmiş. Bunun için önlem alınmalı ve tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.

'BU KADARINI TAHMİN BİLE EDEMEZDİK'

Ayancık ile Samsun arasındaki mesafeye dikkat çeken Ömer Yetimoğlu da "Bu kadarını tahmin dahi edemezdik. Zaten olayı ilk duyduğumuzda üzülmüştük. Bu şekilde gözümüzle şahit olunca çok daha üzücü bir boyuta taşındı. Olayı yaşayanlara büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırım" diye konuştu.

SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR
SELDE SÜRÜKLENEN TOMRUKLAR, KARADENİZ'E YAYILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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