Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)
Haberler » Güncel » Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2) - Haber

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)

TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZMersin'in Erdemli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.

06.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:23
Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)

TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

'in ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı , teyakkuzda olduklarını söyledi.Debisi yükselen derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de kontrollü ulaşıma açıldı. Belediye Başkanı Tollu da çalışmaları yerinde inceledi. İlçede şu ana kadar herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Tollu, tüm ekipleriyle hazır olduklarını kaydetti.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler