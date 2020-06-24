Selde son anına kadar ailesini kurtarmaya çalışmış Bursa'daki selde annesi, eşi ve kızıyla hayatını kaybeden Ahmet Bilen'in son nefesine kadar annesini, eşini ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Bursa'daki selde annesi, eşi ve kızıyla hayatını kaybeden Ahmet Bilen'in son nefesine kadar annesini, eşini ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasından eşi ve 3'ü kız 8 çocuğuyla 20 yıl önce daha iyi bir yaşam için Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine göç eden ve açtığı lokantayı işleten Selahattin Bilen geçen yıl hastalığı dolayısıyla vefat etti.

Babasının vefatıyla işi devralan Ahmet Bilen, şehrin stresli ortamından uzaklaşmak için Kestel ilçesine bağlı Kayacık köyünde bağ evi satın aldı. Bilen ailesi, bahçeye ektikleri sebzeleri sulamak için pazar günü geldikleri bağ evinde kuvvetli yağışın ardından derenin taşması sonucu oluşan sele yakalandı.

Bilen, yengesi ve iki kızını güvenli bir yere çıkardıktan sonra diğer aile fertlerini kurtarmak için geri döndüğü sırada, annesi, eşi, kızı ve yeğeni ile sel sularına kapıldı.

Cansız bedeni annesine sarılı halde bulundu

Bilen ailesinin yakını Mehmet Can Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin Ahmet Bilen'in selde kaybolan bir yakının halen bulunamadığını hatırlatarak devletin var gücüyle yanlarında olduklarını ve çalışmaları hızla yürüttüğünü dile getirdi.

Yıldırım ilçesinde oturan yakınlarının mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Üzer, şöyle konuştu:

"Ahmet çok girişken ve ailesine çok bağlı biriydi. Orada ormanın içinde bir arsa almıştı, pazar günleri çocuklarıyla sebze ekip zaman geçiriyordu. Selin yaşandığı gün oradaydılar. Orada bulunan yengesi bize Ahmet'in öncelikle onu ve iki çocuğunu kurtardıktan sonra annesi, eşi ve diğer çocuklarını kurtarmaya çalıştığı sırada suyun daha da yükseldiğini ve bir anda suya kapılıp kaybolduklarını anlattı. Ahmet'in cenazesi annesine, eşinin de çocuğuna sarılı olarak bulundu. Demek ki son nefesine kadar annesini ve çocuğunu kurtarmaya çalışmış."

Köy ile bağlantısını hiç koparmadı

Gözeler köyü muhtarı Naif Birgönül ise Bilen ailesi fertlerinin ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, "Bu acı hepimizin acısıdır. Akşam saatlerinde sel olayını duyduğumuzda köyün yarısı oraya gitti. Ahmet Bilen sevilen bir kişiliğe sahipti. İyi bir insandı. Ailesini akrabalarını ve çevresini soran bir insandı." dedi.

Annesiyle çapa yaptığı anlar

Sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği annesiyle sarılı halde cesedi bulunan Ahmet Bilen'in aynı felakette ölen kızı Medine ve annesiyle çapa yaptığı sırada çekilen video ortaya çıktı. Kendi sosyal medya hesabında paylaşılan videoda Bilen, annesiyle çapa yaparken kızı Medine de toprakla oynarken görülüyor.

Kaynak: AA