Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti
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Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti

- Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kaldığı iddia edilen bir kişi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

23.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:48

- Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kaldığı iddia edilen bir kişi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 sokakta bodrum katı su bastı. Çevredeki vatandaşlar ev sahibi olan yaşlı bir kadının içeride mahsur kaldığını iddia etti. Evin camlarını kırmaya çalışan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kaldığı iddia edilen kişi kurtarmak için adeta seferber oldu. Bodrum katın korkulukları kesen itfaiye ekipleri, içeride olduğu iddia edilen kişiye ulaşmaya çaltı. Ekiplerin çalışmaları sürüyro.

Selde mahsur kaldı iddiası itfaiyeyi seferber etti

Kaynak: İHA

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