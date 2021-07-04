Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | Güncel

- Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı 52 vatandaş ve çok sayıda büyükbaş hayvan sel felaketinde kurtarıldı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır" Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana...

- Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

52 vatandaş ve çok sayıda büyükbaş hayvan sel felaketinde kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır"

SAKARYA - Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 52 vatandaş ve çok sayıda büyükbaş hayvan kurtarıldı. Felaketin bırakmış olduğu hasarın tespiti ekiplerce gerçekleştiriliyor.

Kuvvetli sağanak yağış Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sel felaketine yol açtı. Demiraçma Mahallesi'nde etkili olan sel felaketin sonrasında ev ve tarlalar sular altında kaldı. Bölgede selde mahsur kalan 52 vatandaş ve çok sayıda büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye hızla intikal ederek selin bıraktığı izleri tespit ve temizleme çalışmalarına başladı.

Demiraçma Mahallesinde meydana gelen sel felaketinin bıraktığı izleri temizlemek üzere Büyükşehir'in nöbetçi ekiplerini seferber ettiklerini aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmaları yerinde incelemek ve sel felaketinde mağdur olan vatandaşların yanında olmak için bölgeye geldi. Başkan Yüce, "Nöbetçi ekiplerimiz haberi alır almaz hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Kocaali ilçe belediye ekipleriyle koordine bir şekilde sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarımızı başlattık. Kocaalili vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır" dedi.

52 vatandaşımızı kurtardık

Felaketin yaşandığı bölgede ekiplerin başında durum tespiti ve sevk idare kontrolü yapan Başkan Ekrem Yüce, "Bugün öğle saatlerinden sonra Kocaali ilçemizin Demiraçma Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşadık. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan su taşkınları bölgedeki vatandaşlarımızın hanelerine ve tarlalarına hasar verdi. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamasıdır. Nöbetçi ekiplerimiz haberi alır almaz hızlıca bölgeye intikal etmiştir. Kocaali ilçe belediye ekipleriyle koordine bir şekilde sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarımızı başlattık. Sakarya Büyükşehir SASKİ ve İtfaiye ekipleri sel bölgesinde müdahale ediyor. 52 vatandaşımız ve çok sayıda büyükbaş hayvan kurtarıldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yağmur dinmesiyle birlikte felaketin bırakmış olduğu hasarın tespitini ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Taşkına sebep olan derelerin temizliği yapılıyor. Bölgedeki vatandaşlarımıza ve Kocaalili vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz büyüktür. Devletimiz vatandaşının yanındadır" diye konuştu.

Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Kemal Sunal Şevval Şahin Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Cristiano Mesut Özil Metin Oktay Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selde mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:08:17. #1.14#

title