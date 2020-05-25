Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı.

Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı
25.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:17

Ardahan'ın Göle ilçesinde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde iki gündür devam eden sağanak yağış sebebiyle dere taştı, köyün bir bölümü sular altında kaldı. Köylüler, derenin taşması üzerine saatlerce kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan köylüleri AFAD ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı. Jandarma ve AFAD ekipleri köyde vatandaşların zarar görmemesi için çalışma başlattı.

Su baskını altında kalan evlerde ki vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Haber
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Gülçin Ergül Hatice Çarpar
Spor Caner Erkin Metin Oktay Fatih Terim Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Muğla Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Selde mahsur kalan köylüler kepçeyle kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 16:16:58. #1.15#
title