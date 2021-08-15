Son Dakika | SELDE MAHSUR KALAN KEDİ 3 GÜN SONRA KURTARILDI
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Son Dakika | SELDE MAHSUR KALAN KEDİ 3 GÜN SONRA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde apartmanın bodrum katında mahsur kalan yavru kedi, 3 gün sonra sivil arama kurtarma derneği ekipleri tarafından çamura saplanmış halde yaralı olarak kurtarılıp, tedaviye alındı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde apartmanın bodrum katında mahsur kalan yavru kedi, 3 gün sonra sivil arama kurtarma derneği ekipleri tarafından çamura saplanmış halde yaralı olarak kurtarılıp, tedaviye alındı.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde ilçe merkezideki apartmanın bodrum katında 4 yavru kedi de mahsur kaldı. Bina sakinlerinin beslediği kedilerden 3'ü telef olurken, 1'i suda yüzerek hayatta kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin dün binada yaptığı aramada kedi, çamura saplanmış şekilde yaralı bulundu. Sivil arama kurtarma derneği ekipleri tarafından kurtarılan kediye, ekipteki veteriner hekim Bahattin Nadir ilk müdahaleyi yaptı. Nefes borusuna giren ve nefes almasını güçleştiren cisim, ambulansta yapılan müdahale ile çıkarıldı. Yaralarına müdahale edilerek serum verilen kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismi verildi.

'YÜZEREK HAYATTA KALMIŞ'

Veteriner hekim Bahattin Nadir, yavru kedinin yüzerek hayatta kaldığını söyleyerek "Kediyi bulduğumuzda titriyordu ve nefes alamıyordu. Çok korkmuştu. Bulunduğu binanın bodrum katında kardeşleriyle birlikte yaşıyormuş. Onlar sel sularına kapılmış; ama bizim kedi direnmiş. İlk olarak oksijen maskesi ile biraz nefes almasını sağladım. Daha sonra serum verdim. Boğazına takılan cismi ameliyatla çıkardım ve yaralarına dikiş attım. Mamasını yedikten sonra birazcık kendine geldi. 3 gün mücadele eden yavru kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismini verdik" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ KASTAMONU,(DHA)

Son Dakika | SELDE MAHSUR KALAN KEDİ 3 GÜN SONRA KURTARILDI
Son Dakika | SELDE MAHSUR KALAN KEDİ 3 GÜN SONRA KURTARILDI
Son Dakika | SELDE MAHSUR KALAN KEDİ 3 GÜN SONRA KURTARILDI
Son Dakika | SELDE MAHSUR KALAN KEDİ 3 GÜN SONRA KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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