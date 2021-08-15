Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım isteyen Eyüp Zeki Yavuz, helikopter yardımı ile hayvanlarını kurtardı.

Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım isteyen Eyüp Zeki Yavuz, helikopter yardımı ile hayvanlarını kurtardı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Vatandaşların her türlü ihtiyacına koşan ekipler son olarak 2 ineğin kurtarılması için kara yolu olmayan bir alana helikopterle iniş yaparak hayvanları bağlı olduğu alandan kurtararak doğaya saldı.

Bozkurt'ta hayvancılık yaparak yaşayan Eyüp Zeki Yavuz, sel felaketinin yaşandığı sırada hayvanlarını çözemediğini söyleyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Soylu, Yavuz'un yardım isteğine hemen cevap vererek ekiplerin yardımcı olmasını istedi. Karayolu ile bağlantı olamayan alana helikopter ile iniş yaparak ahırda 4 gündür aç kalan hayvanlarının ipini çözen Yavuz, devletin verdiği desteğe teşekkür etti.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Bozkurt'ta hayvancılık yaparak yaşayan Eyüp Zeki Yavuz, "Benim hayvancılık yaptığım yer buraya 1 buçuk kilometre uzakta. Benim kızımın çalıştığı bir dükkan var. Orada eczanede çalışan birine haber gelmiş. Panik içindeydi bizi aradığında bağırıyor çağırıyordu sürekli. Sonra yukarıdan gözle görünce arabaya binerek yüksek bölgeye kaçtık. Hayvanlarım sel bastıktan sonra orada kaldı, Çarşamba gününden beri. Gittim geldim ama çay azalmadı. Hava yolundan başka ulaşım imkanı yok. Bu sabah kendi çabamla karşıya geçmeye çalıştım geçemedim. Dönüşte de çarşının içine girdim. Bakan Süleyman Soylu ile karşılaştım çarşıda. Onu görünce hemen bakanımın yanına giderek söyledim. Anında arkadaşlarını görevlendirdi. Helikopter yoluyla ahırıma ulaştım. Bakan'a sadece hayvanlarımın iplerini çözelim dönelim dedim o şekilde gittik zaten. Gittiğimizde de hayvanlarımız sağmış. Köpeklerime, koyunlarıma köpeklerime ulaşamadım ama ahırdaki hayvanlarım sağmış. Onların iplerini kestim, köpeklerimin mamalarını döktüm, gelirlerse yerler artık. Devletimizden Allah razı olsun, başka türlü bir imkan yoktu" diye konuştu.

Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı
Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı
Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı
Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı
Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu
Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı
Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı
Selde mahsur kaldı, öldü sanılan anne mucize kurtuluşu anlattı: Oğluma 'Buradalar, kurtaracaklar bizi' dedim
Selde mahsur kaldı, öldü sanılan anne mucize kurtuluşu anlattı: Oğluma "Buradalar, kurtaracaklar bizi" dedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Burcu Esmersoy Armağan Çağlayan
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selde mahsur kalan hayvanları helikopter yardımıyla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.08.2021 16:04:33. #1.13#

title