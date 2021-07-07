Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
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Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, dün geceden itibaren belde ve köylerde etkili olan sel baskınlarında mahsur kalan 4 kişi kurtardı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, dün geceden itibaren belde ve köylerde etkili olan sel baskınlarında mahsur kalan 4 kişi kurtardı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Eridak Arama Kurtarma Derneği ekipleriyle dün geceden itibaren belde ve köylerde etkili olan sel baskınlarında mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, aşırı yağmurlar sonrası Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla tüm itfaiye birimlerinin teyakkuz haline geçtiğini belirterek, "Dün geceden itibaren gelen ihbarlara hızlı bir şekilde müdahale ederek Hamzafakıhlı Mahallesi'nde bahçesinde mahsur kalan Ali Köse isimli vatandaşı zodyak botla güvenli alana taşıdık. Ayrıca Çiğdemli Köyü'nde Hamidiye Yılmaz, Hatice Zeynep Nalbantoğlu ve Muhammet Mustafa Nalbantoğlu isimli vatandaşları mahsur kaldıkları bölgeden güvenli bir bölgeye taşıdık. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatıyla itfaiye Müdürlüğü'nde kriz masası kurulmuş olup yağışlar bitene kadar tüm personel teyakkuz halinde bekleyecektir" dedi. - ZONGULDAK

Selde mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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