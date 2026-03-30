Haberler

Selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkında 10 kişilik bir aile yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ekiplerince botlarla kurtarılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Gediz Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bazı tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, bölgedeki 10 kişilik bir aile yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun hızla yükselmesi ve karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışmalarını botlarla gerçekleştirdi. Zamanla yarışan ekipler, aralarında 1 bebek, 1 çocuk ve 3 kadının da bulunduğu toplam 10 kişiyi güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye etti.

Kurtarılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine aile üyeleri güvenli bölgeye alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

