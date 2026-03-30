Selde mahsur kalan 10 kişi AFAD ekiplerince botla kurtarıldı
Manisa'da Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkında 10 kişilik bir aile yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ekiplerince botlarla kurtarılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Gediz Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde bazı tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, bölgedeki 10 kişilik bir aile yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun hızla yükselmesi ve karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışmalarını botlarla gerçekleştirdi. Zamanla yarışan ekipler, aralarında 1 bebek, 1 çocuk ve 3 kadının da bulunduğu toplam 10 kişiyi güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye etti.

Kurtarılan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine aile üyeleri güvenli bölgeye alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı