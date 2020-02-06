Selde kütük kapma yarışı

06.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:16

Mersin'in Erdemli ilçesinde yağmur ve fırtına yüksek kesimlerdeki karı eritti, eriyen kar ise ilçe merkezinden geçen Alata Deresi'ne sel suyu olarak geldi. Erken saatlerde dereye sel geldiğini öğrenen vatandaşlar ise odun toplamak için dereyle denizin buluştuğu sahile akın etti. Sel suları ve dalgaların içinden odun toplamaya çalışan vatandaşlar, adeta faciaya davetiye çıkardı.



Dün aralıklarla süren yağmur ve lodosun etkisiyle ilçenin yüksek kesimlerinde ani kar erimeleri meydana geldi. Eriyen kar ise dere yataklarına sel suyu olarak ulaştı. Erdemli ilçe merkezinden geçen Alata Deresi'nin debisi onlarca kat arttı. Dereye gelen sel suları beraberinde tonlarca odunu sahile getirdi. Vatandaşlar da bu odunları yakacak olarak toplamak için sahile akın etti. Vatandaşlar dalgalar arasında odun toplamak isterken canlarını hiçe saydı.



Vatandaşlar yaptıkları işin tehlikeli olmadığını ileri sürerek, her yıl bu zamanlarda derenin sel ile kütük getirdiğini belirtip, kendilerinin de bu kütükleri toplayıp yakacak olarak kullandıklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA