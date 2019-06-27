Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için derede arama çalışmaları sonuç vermeyince ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştılar. Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir'i (16) bulmak için 305 kişilik ekip tarafından 10. günde arama çalışmaları güzergah boyunca devam ediyor. Ekipler kaybolan 2 kişiyi bulmak için Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DSİ iş makineleri tarafından temizlenen bölgelerde arama çalışmalarına yoğunluk veren JAK ve AFAD ekipleri her yeri didik didik arıyor. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve askeri helikopterler ile havadan taranan bölgedeki aramalarda 2 kadavra köpeği de kullanılıyor.

(Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İHA