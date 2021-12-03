Selde Kaybolan Karabüklü Hemşerimiz Eray Çelebi İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Habermetre) - 11 Ağustos 2021 günü Kastamonu Bozkurt İlçesinde meydana gelen afetde sele kapılarak kaybolan futbolcu Eray Çelebi için 5000 Evler Mahallesi Merkez Camiinde Cuma Namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi Cenaze namazına Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Eray Çelebi'nin ailesi, arkadaşları ve komşuları katıldı.

Kılınan Gıyabi Cenaze namazının ardından Vali Fuat Gürel, kaybolduğu günden itibaren eşi Özlem Aras Gürel ile birlikte sürekli evlerinde ziyaret ederek yalnız bırakmadığı aileye taziyelerini iletti.

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