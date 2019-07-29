Selde kaybolan Kağan'ın da cansız bedeni bulundu (2)
ÇAMUR YIĞINI ALTINDA BULUNDUDüzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Kağan Töngel'in cenazesi suyun sürüklediği ağaç parçalarının altında, çamur yığınının içerisinde bulundu.
ÇAMUR YIĞINI ALTINDA BULUNDU
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Kağan Töngel'in cenazesi suyun sürüklediği ağaç parçalarının altında, çamur yığınının içerisinde bulundu. Töngel'in cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.
Selde kaybolan 7 kişinin tamamının cesedine ulaşılmasının ardından arama çalışmaları da sonlandırıldı.
Kaynak: DHA
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