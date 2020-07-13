Selde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşıldı
Selde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşıldı Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişiye ulaşıldı.
13.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:26
Selde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşıldı
ARTVİN - Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişiye ulaşıldı.
Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İHA