Selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmalarına 2 günün ardından bu sabah yeniden başladı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran tarihinde meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına hafta sonu bölgede beklenen şiddetli yağış ve sel uyarısı nedeniyle 2 gün ara verilmişti. Selde kaybolan Mahmut Köseoğlu ve Cengiz Cevahir'i bulmak için çalışmalara bu sabah saatlerinden itibaren 230 kişilik ekip ve 1 kadavra köpeği eşliğinde yeniden başladı. Ekipler kaybolan 2 kişiyi bulmak için Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DSİ iş makineleri tarafından temizlenen bölgelerde arama çalışmalarına yoğunluk veren JAK ve AFAD ekipleri her yeri didik didik arıyor. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve askeri helikopterler ile de bölge havadan taranıyor.

Kaynak: İHA