Selde Hayvanları Telef Olan Vatandaşların Zararı Karşılandı

BAŞKALE, VAN (Habermetre) - Van'ın Başkale İlçesinde, 31 Temmuz 2021'de meydana gelen selde hayvanı telef olan vatandaşlara koyun dağıtıldı.

Van'ın Başkale İlçesinde meydana gelen sel sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonrası Gedikbaşı ve Kavurgalı Mahallerinde 33 çiftçinin 1179 küçükbaş ve 5 adet büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Gedikbaşı ve Kavurgalı mahallerinde çiftçilere küçükbaş hayvanları teslim edildi.

İlçe Tarım Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Telef olan hayvanlarının yerine yenilerini alan vatandaşlarda mutluluklarını dile getirerek, devlet büyüklerine teşekkür etti.

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