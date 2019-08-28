Selde hayvanları telef olan orman köylülerine 40 bin TL'lik hibe desteği sağlandı

28.08.2019 12:22

Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran 2019 tarihinde yaşanan sel felaketinde hayvanları telef olan orman köylülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar sahiplerini buldu.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde yaşayan Ayşe Cevahir ve İsmail Cevahir isimli vatandaşların hayvanlarının telef olduğu öğrenilmişti. Bakan Pakdemirli'nin talimatlarıyla Orman Genel Müdürlüğünce Ayşe Cevahir için 30 bin TL, İsmail Cevahir için ise 10 bin TL olmak üzere toplam 40 bin TL'lik hibe desteği sağlandı. Verilen hibe ile hayvanlarına kavuşan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken konu ile ilgili olarak Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez "Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüzün talimatlarıyla ORKÖY kapsamında hibe desteği ile ilgili işlemleri ivedilikle tamamladık. Sırt sırta vererek her güçlüğün üstesinden gelebiliriz. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz her zaman orman köylüsünün yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Olayda eşini kaybeden Ayşe Cevahir'e ve yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA