Selde hayatını kaybeden genç Kader?in babası: Kızımı çıkartamadık, o evde kaldı Bursa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki engelli genç kız Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, "Sel zaten bizi hemen aldı götürdü.

Bursa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki engelli genç kız Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, "Sel zaten bizi hemen aldı götürdü. Kızımı çıkartamadık o evde kaldı" dedi.

Geçtiğimiz gün Bursa'da yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde, 22 yaşındaki engelli kızını kaybeden babası Recep Akbaba'nın acısı yürekleri dağladı. Dün toprağa verilen genç kızın tekerlekli sandalyesi balçığa gömülü halde bulundu. Gözü yaşlı baba, 'Biz evdeydik. Hanımla bizi sel götürdü. Kız evde yalnız kaldı. Su bizi köy meydanına kadar götürdü. Sürüklendik. İlk patırtıda biz gittik. Biz hiç tahmin etmiyorduk böyle bir şeyin başımıza geleceğini. Birden geldi. 66 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim' dedi.'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ?Geceyi tedirgin geçirdiklerini söyleyen Akbaba, 'Artık ne yapacağımı şu durumda hiç bilemiyorum. Tedbir alınmazsa tehlikedeyiz. Belki de dün gece de tehlikedeydik. Artık bilemiyoruz. Sadece ben değil bütün köy tehlikede. Şu anda söyleyecek bir şey bulamıyorum. Başa çıkılmaz bu selle. Korkuyorum artık. Köy temizlendi ama tekrar olmayacağını bilmiyoruz' şeklinde konuştu.'EVİN BİRİNCİ KATINI KULLANMASAYDIM BELKİ BÖYLE OLMAZDI?

Kızı Kader Akbaba'nın ölümüyle sarsılan ve eşinin sel sularından etkilendiği için hastanede olduğunu söyleyen Recep Akbaba, 'Aslında yağmur suyu gelir diye geçit bırakmıştım. Ama sel geçidi ne yapsın. Tahmin edemedik ki böyle büyük bir olayı. Yağmur suyunu düşündüm geçit bıraktım ama yok yani kurtaramadım. Evin birinci katını kullanmasaydım her ihtimale karşı iyi olurdu. ya da birinci katın önüne başka bir şey yapsaydım daha engellerdi. Mesela giriş kapısından bu tarafından balkona kadar daha kontrol altında olsaydı belki bu kadar etkilemezdi' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA