Selde hayatını kaybeden engelli kızın babası dehşet anlarını anlattı
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Selde hayatını kaybeden engelli kızın babası dehşet anlarını anlattı

Selde hayatını kaybeden engelli kızın babası dehşet anlarını anlattı Bursa'da sel felaketinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, yaşadıkları kabusu dolu anları anlattı.

23.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:56

Selde hayatını kaybeden engelli kızın babası dehşet anlarını anlattı

BURSA - Bursa'da sel felaketinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, yaşadıkları kabusu dolu anları anlattı. Acılı baba, eşini sulardan kurtarmaya çalışırken, kızının oturma odasında üstüne eşyaların devrilmesiyle hayatını kaybettiğini dile getirdi. Genç kızın hayatını kaybettiği oda da görüntülendi.

Kestel ilçesinin Dudaklı köyünde yaşanan sel felaketinde, evinden çıkamayarak hayatını kaybeden 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Kızını kaybettiğini için çok üzgün olan Recep Akbaba, yemek yedikten sonra namaz kılmak için dışarı çıktığını dile getirerek, "Hafif hafif yağmur başlamıştı. Köy yeri olduğu için ıvır zıvır işler oluyordu. Ben bir geçidi su için bırakmıştım. Oradan su gelirdi, 2 bacak kalınlığında gelirdi. Ama ben geniş geniş bıraktım. Traktör geçecek kadar yer ayırdım. Selle beraber dağ iniyor zannettik. Yemek yedik, kızım oturma odasında, televizyon başındaydı. Onun en büyük zevki, emekleyerek sedirlere çıkar, camdan tutunup bakardı. Çocuğum o endişe ile hiçbir şekilde başarılı olamamış, olamaz da zaten. Annesi suya kapılıp gitmeseydi belki sağ kalırdı, ama annesini de ben yakaladım. Annesini su götürmese koltukların üstüne çıkarlardı belki. Belki camları kırıp suyu tahliye edebilirlerdi, onlar yüzeyde kalırdı. Talihimiz çok kötü. Ancak bu tarafa boşluktan, en yakın komşumuz çatıdan atlayabilirdi, ama çok zor. Kızımız oda içindeydi. Kapıyı açmaya çalıştım sular gitsin diye. Zaten su hanımı götürürken ben de toparlanamadım. Biz bu zamana kadar yurt, vatan dedik, orası dedemden kalan yerlerdi. Burasını kendim yaptım. Ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Şu anda aynı sel gelebilir" diye konuştu.

Birçok zarar meydana geldiğini sözlerine ekleyen Akbaba, "Avlularda olan zararı saymıyorum. Mobilyalar, çamaşır, bulaşık makinesi, ocak, eşyaların hepsi devrik vaziyette. Özendik yaptık, ama afet bir şey dinlemiyor. Cumhurbaşkanımız bütün devleti yönetiyor. Bir bez maske dersiniz ama, kim kime bir mendil verir? Bu kadar afet oluyor, cepheler var. Bizi de unutmadı, bakanlar yolladı. Allah devletimize kuvvet versin" dedi.

Köyün imamı İbrahim Gürcü, "Derenin taşması, yağmurun fazla yağmasıyla bu felaket başımıza geldi. Allah milletimizi, devletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Ben şunu demek istiyorum. Devletimiz çok büyük, ben bunları söyleyince gözlerim yaşarıyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonra bakanlarımıza, valimize, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yardım kuruluşlarımız seferber oldular. Milletin bütün ihtiyaçlarını gideriyorlar. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Selde hayatını kaybeden engelli kızın babası dehşet anlarını anlattı

Kaynak: İHA

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