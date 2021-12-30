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Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Güncel

Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtaran vefakar AFAD görevlileri bu kez de evlerin temizliği için kollarını sıvadı.

KIRKLARELİ (İHA) - Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtaran vefakar AFAD görevlileri bu kez de evlerin temizliği için kollarını sıvadı.

İki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle dere taşmış, Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinde birçok ev ve iş yerlerini su basmıştı. Taşkın sonucu evlerinde mahsur kalan birçok vatandaş AFAD ve belediye ekiplerince kurtarılmıştı. Dün, iş makinalarının ulaşamadığı bir alanda AFAD ekipleri bot yardımıyla aralarında çocukların da olduğu vatandaşları kurtardı.

Suların çekilmesiyle AFAD görevlileri bu kez de vatandaşların evlerini temizlik için kolları sıvadı.

AFAD ekiplerinin yardımı geldiklerini dile getiren Ayşegül duran teşekkür etti.

Duran suların birden geldiğini belirterek, "Ben işteydim beni aradılar su geliyor dediler. Hemen geldik evde halıları kaldırdık. Sonra dışardan taş getirdik, eşyaların altına koyduk. Ama olmadı girdik tekrar içeri odalara baktık köpür köpür sular geliyor. Temelden girdi. Şuanda AFAD ekipleri geldi yardımcı oluyorlar Allah razı olsun. Zaten elimiz ayağımız tutmuyor" dedi.

Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı

Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı

Selde hayat kurtaran kahramanlar bu kez evlerin temizliği için kolları sıvadı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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