Selde hasar görüp yıkılan ev, yeniden inşa edilip aileye teslim edildi
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Selde hasar görüp yıkılan ev, yeniden inşa edilip aileye teslim edildi

Selde hasar görüp yıkılan ev, yeniden inşa edilip aileye teslim edildiADANA'da Ocak ayında sağanak nedeniyle büyük hasar gören ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından yenisi yapılmak şartıyla yıkılan ev, inşa edilerek Hatun ve Ali Tik çiftine teslim edildi.

27.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:14

Selde hasar görüp yıkılan ev, yeniden inşa edilip aileye teslim edildi

ADANA'da Ocak ayında sağanak nedeniyle büyük hasar gören ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından yenisi yapılmak şartıyla yıkılan ev, inşa edilerek Hatun ve Ali Tik çiftine teslim edildi.

11 Ocak'ta, kentte etkisini gösteren sağanak ve sel nedeniyle, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde temelinden kayan, duvarlarında ise büyük zarar oluşan Hatun ve Ali Tik çiftine ait ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Belediye ekiplerince evde yıkım kararı alındı. Kalacak başka yerleri olmadığı için evden çıkmak istemeyen Tik çiftini, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni ev sözü vererek ikna etti.

Bunun üzerine Çukurova Kaymakamlığı ailenin kirasını karşılaşıp geçici olarak başka bir eve yerleştirdi. Belediye ekipleri tarafından yıkılan hasarlı ev, yeniden inşa edilip, bugün Tik ailesine teslim edildi. Evin anahtarını Hatun Tik'e veren Belediye Başkanı Çetin, Zor günler gelir, geçer. Önemli olan sabretmektir. Söz verdiğimiz gibi ailenin evini kendi bütçemizden karşılayarak bitirdik dedi.

Yeni evini gezen Hatun Tik ise gözyaşlarını tutamayarak, Başkanımız bize söz verdi, evimizi teslim etti. Eskisinden daha güzel olmuş, kendisine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Daha sonra aile, Başkan Çetin'e evlerinin bahçesinde kahve ikram etti.

Selde hasar görüp yıkılan ev, yeniden inşa edilip aileye teslim edildi

Kaynak: DHA

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