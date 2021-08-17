Selde evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin iş yerindeki izlerini silmek için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin iş yerindeki izlerini silmek için çalışıyor

Selde evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin iş yerindeki izlerini silmek için çalışıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından, eşi helikopterle kurtarılan, evi ve eşyaları kurtarılamaz hale gelen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Burak Kara, selin çalıştığı kurumdaki izlerini silmek için çalışıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından, eşi helikopterle kurtarılan, evi ve eşyaları kurtarılamaz hale gelen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Burak Kara, selin çalıştığı kurumdaki izlerini silmek için çalışıyor.

İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'nın, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta taşması sonucu Bozkurt ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

Felaketin yaşandığı gün Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı Burak Kara arazideyken, lojmanda oturan eşi Hilal Ezgi sel sularından kurtulmak için çatıya çıktı. Kara'nın eşi helikopterle kurtarıldı, eşyaları ve evi ise kullanılamaz hale geldi.

Kara, eşinin kurtarılmasının ardından selden zarar gören Orman İşletme Müdürlüğüne giderek eline kürek ve el arabası alıp balçıkları temizlemeye başladı.

Burak Kara, AA muhabirine, Orman İşletme Müdürlüğünde görev yaparken kepçeyi almak için araziye çıktığını söyledi.

Daha sonra sel felaketinin yaşandığını anlatan Kara, "Orman İşletme Müdürlüğünün lojmanının birinci katında oturuyoruz. Eşim kapıyı açarak üst kata zorla çıkabildi. Hiçbir şekilde müdahale edemedik. Sabah 6.00 gibi karşı tarafa zorla ulaşabildim. Karşıya ulaştım en yüksek tepeye zorla çıktım. Buradaki ekip arkadaşlarım, eşim ve komşularıma bir el salladığımda hüznü ve sevinci yaşadım. Kurtarabilir miyiz acaba diye düşündüm." dedi.

"En kısa süre içinde başaracağız"

Eşinin sel felaketinden bir gün sonra helikopterle kurtarıldığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Ben bir yıllık evliyim. Evimiz, arabamız her şeyimiz gitti. Bu yeşil vatanımız için Orman Genel Müdürlüğünün bir çalışanı olarak tırnağımızla kazıya kazıya kendi yerimizi düzelteceğiz. Yeşil vatanımız için nasıl fedakar bir şekilde çalışıyorsak hala bu şekilde devam ediyoruz. Hep birlikte çalışarak işletmemizi ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. En kısa süre içinde başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇİFTİN ACI KADERİ
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk Süleyman Soylu
Magazin Cimilli İbo Hande Yener Şeyma Subaşı Haluk Levent
Spor Muslera Mustafa Er Mesut Özil Mete Gazoz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selde evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin iş yerindeki izlerini silmek için çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:17:11. #1.16#

title