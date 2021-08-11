Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı

Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bartın'da selle birlikte evi yıkılan ve 85 yaşındaki annesi sel sularıyla kaybolan adam yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Bartın'da selle birlikte evi yıkılan ve 85 yaşındaki annesi sel sularıyla kaybolan adam yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla beraber birçok noktada seller meydana geldi. Dere yataklarının taşması sonucu birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde Abdurrahman Ünal'a ait ev yaka seliyle birlikte yıkıldı. Eşiyle birlikte yıkılan evden çıkmayı başaran Abdurrahman Ünal'ın 85 yaşındaki annesi Arife Ünal ise sel sularıyla birlikte kayboldu. Aynı evde yaşadığı annesi kayıp olan Ünal, sel anında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hanım, annem ve ben beraberdik. Hanım çıktı, biz kaçmaya zaman bulamadık. Su basınca annemle ikimiz ahıra düştük. Ahırdan sonra kendimi kurtarmaya çalıştım. Sonra annem bir şey yapamadı, karanlık olduğundan. Ev buradaydı, bir odada yanında vardı."

Yaşlı kadını aramak için AFAD ve Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı DEGAK-3 dalgıç timi bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı.

(Bülent Bostancı - Onur Altındağ/İHA)

Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı Açıklaması
Bakan Adil Karaismailoğlu, helikopterlerle Ayancık'tan tahliyelerin yapıldığını açıkladı Açıklaması
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selde evi yıkıldı, annesi kayboldu, dehşet anlarını böyle anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:24:39. #1.15#

title