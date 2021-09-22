Selde evi yıkılan Fatma Teyze'nin yüzü güldü

KESTEL (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 Haziran 2020'de selden zarar gören mahalleler, yapılan çalışmalarla eski görünümüne kavuşuyor. Selde evi yıkılan 85 yaşındaki Fatma Atan da yardımlar sayesinde yeni evine kavuştu.

Yaşanan sel felaketinden en çok etkilenenlerden biri de mahalle sakinlerinden Fatma Atan oldu. Geçen sene 21 Haziranda yaşanan sel felaketinde evi büyük ölçüde zarar gören Fatma Atan'ın yardımına insani Yardım Vakfı Bursa Şubesi koştu. Evi harap olan ve yaşanan felaketinde hayata son anda tutunan Fatma Teyze, 1 yıldır kızının yanında kalarak yaşanan felaketin izlerini silmeye çalışıyordu.

Derneğin Bursa Şubesi, Fatma Atan'ın harap olan evinin onarımını ve eşya teminini üstlenerek aylar süren bir çalışmaya imza attı. Uzun süren çalışmalar ve tadilatlar sonucunda Fatma Teyze 1 sene sonra evine geri dönmenin heyecanını yaşadı. Evin anahtarı kendisine teslim edilen Atan, "Geçen yıl yaşanan felakette son anda kurtuldum. Evim harap oldu. Evimi yeniden inşa eden ve yeniden eşyalar ile içini dolduran yetkililerden Allah razı olsun" dedi.

Derneğin Bursa ekibi, yaşanan sel felaketinde olay yerine giden ilk ekiplerden birisi olmuştu. Dernek, bölge halkına felaketten sonra maddi manevi anlamda destek olmuştu. - BURSA

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