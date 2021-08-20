Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Güncel

Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu, yaşanan sel afeti nedeniyle büyük hasar oluştu.

Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde bulunan Özlüce İlkokulu ve Ortaokulu, yaşanan sel afeti nedeniyle büyük hasar oluştu. Okulun ihalesi yapılarak 1 hafta sonra tadilata gireceği öğrenildi.

İnebolu'nun Özlüce köyünde sel nedeniyle yükselen sular, denizle birleşerek her şeyi birbirine kattı. Özlüce Ortaokulu'nda ise ciddi anlamda zarar veren sel suları, okulda yapılması planlanan tadilat nedeniyle giriş kata indirilen tüm malzemelerin kimi hasar gördü, kimi ise sel sularıyla birlikte denize gitti. Giriş katını tamamıyla su basan okulun sular çekildikten sonra bıraktığı arkasındaki görüntü ise içleri acıttı. Okul bahçesindeki asfaltın yarısı sel nedeniyle göçtü. Okulun giriş katındaki odalardan birinde okul öğretmenlerinin çekildiği fotoğraf ise yürek burktu.

Sel sularının çekilmesiyle birlikte okulda da temizlik çalışmaları başladı. Bir hizmetli ile Özlüce Ortaokulu Müdürü Altan Yılmaz, okulu eski haline getirmek için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan Özlüce köyüne görevlendirilen Mehmetçik, zarar gören evler ile kamu kurum ve kuruluşuna ait binalarda temizlik çalışmalarına da destek veriyor.

Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek
Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek
Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek
Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Mustafa Er Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selde büyük hasar alan 'Özlüce Ortaokulu' bir hafta sonra tadilata girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:23:46. #1.15#

title