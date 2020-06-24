Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı Esenyurt'ta sel sularında bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sel sularında bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Pınar Mahallesindeki derenin taşmasıyla yolar göle döndü bodrum katlarını su bastı. Bir evin bodrum katında mahsur kalan 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed ve Rehaf Mervan kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların çocukların kurtarmak için büyük çaba sarfettiği görülüyor. Bir kişinin içeriye girip çocukları dışarı çıkardığı ve büyük sevinç yaşandığı görülüyor.

Kaynak: İHA