Selda hemşire, babası koronavirüs tedavisi görürken şifa dağıtmaya devam etti ZONGULDAK'ta emekli maden işçisi Şanver Aktağ (55), koronavirüs şüphesiyle hemşire kızının çalıştığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavisinin ardından evinde karantinaya girdi.

ZONGULDAK'ta emekli maden işçisi Şanver Aktağ (55), koronavirüs şüphesiyle hemşire kızının çalıştığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavisinin ardından evinde karantinaya girdi. Hemşire Selda Aktağ (28), babasına üzüldüğünü, ancak görevine devam ettiğini belirterek, "Babamın koronavirüsten çalıştığım hastanede yatması beni üzdü, ama işime devam ettim. Alt katta ben çalışırken, babam üst katta tedavi altındaydı. Çok şükür atlattık" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi Şanver Aktağ, öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle 2 ayrı hastaneye başvurdu. Şikayetleri geçmeyince de kızı Selda Aktağ'ın görev yaptığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gitti. İl Genel Meclisi Üyesi de olan Aktağ, 13 Nisan günü hastaneye yatırılarak, tedaviye alındı.

Acil Servis'te Covid-19 şüphelisi hastaların tedavisinde görev yapan Selda hemşire ise, üst kattaki babasını, meslektaşlarına emanet etti.Şanver Aktağ, yapılan 3 testin negatif çıkması üzerine 20 Nisan günü, taburcu edildi. Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyündeki evinde karantinaya giren Şanver Aktağ'ı, kızı Selda Aktağ izinli gününde ziyaret etti. 'BABASI TEDAVİ GÖRÜRKEN ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ' Babasının çalıştığı hastanede tedavi görmesinin farklı bir duygu olduğunu söyleyen 7 yıllık hemşire Selda Aktağ, yaşadıkları süreci şöyle anlattı. "Babam hastaneye yattığı günden sonra Acil Servis'te nöbetteydim. Acilde her hastaya giderken steril olmak zorundayız. Sürekli kıyafet değiştirip giymek çok zor bir süreç ama bunu gerekli olduğu için yapıyorduk. Çok dikkat ettiğimiz için şüphem yoktu ama yine de benden mi bulaştı babama, diye çok korktum. Yanına koruyucu kıyafetle girdim. Çok uzun süre kalmadım. Temas etmedim. Benim için zor bir süreçti. Hastanede yatan babama sarılamam, yakınlaşamamak çok üzücü. Tek tesellim iyi olması, bu sevindiriciydi." 'KIZIMIN DESTEĞİ MORAL OLDU' Şanver Aktağ ise çekilen tomografi sonucu doğrultusunda tedavisine alındığını söyledi. Testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildiğini kaydeden Aktağ, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasına tanık olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Belirtiler 20 gün önce başladı. Öksürük, nefes almada zorlanma. Birkaç farklı hastaneye gittim. Devlet hastanesinde akciğer tedavisi gördüm. Geçici bir süre rahatladım. Sonra yine rahatsızlandım. Kızımın çalıştığı hastaneye gittim. Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına aldılar. Testlerimizi yaptılar. Şükürler olsun testlerimiz negatif çıktı ama bu süreçte akciğerimizde bir enfeksiyon olduğu, bir bakteri olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili antibiyotik tedavisi gördüm. Kızım bu süreçte çok destek verdi. Diğer kızım da refakatçi olarak yanımda kaldı. Hastane personeli çok ilgiliydi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu süreci bir şekilde atlatacağız. Şimdi karantina sürecim var. Evde karantinadayım. Kızımın çalıştığı hastanede tedavi olmak çok güzeldi. Tüm sağlık personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orada kızımın çalışması bana da moral oldu. Sağlıkçılar orada canla başla çalışıyorlar. Odaya girerken ayrı önlük giyiyorlar, sonra çıkarıyorlar. Bunu her odaya girerken defalarca yapıyorlar. Onların çabasını orada gördüm. Ben orada yaşananlara tanık oldum. Lütfen evde kalın."

Kaynak: DHA