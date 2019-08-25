Selda Bağcan Vadi Açıkhava'da konser verdi

25.08.2019 10:00

Sanatçı Selda Bağcan, Vadi Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla Vadi Açıkhava'da düzenlenen konsere sanatçının sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Bağcan, konserde aralarında "Minnet Eylemem", "Gesi Bağları", "Ah Yalan Dünya", "Çemberimde Gül Oya" ve "Tatlı Dillim"in de bulunduğu sevilen birçok eserini seslendirdi.

İki bölümden oluşan konserde Bağcan ayrıca, Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Neşet Ertaş'ın kaleme aldığı "Ah Yalan Dünya" ve bestesini Ahmet Kaya'nın yaptığı "Öyle bir yerdeyim ki" parçalarını da seyircilerle söyledi.

Bağcan, konserin ikinci bölümünde ailesinin yetenekli müzisyenlerinden yeğenleri Serenad, Sonat ve Seda Bağcan'ı da sahneye davet ederek birlikte bazı parçaları seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde çok heyecanlı olduğunu dile getiren Selda Bağcan, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA