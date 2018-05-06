Selda Bağcan, 24 Haziran Seçimlerinde Oyunu Muharrem İnce'ye Verecek
Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'yle fotoğrafını paylaşan Selda Bağcan, "Gönlümdeki aday sizdiniz zaten. Fizikçiler her zaman başarılı olur" notunu düştü.
Dünyaca ünlü sanatçı Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayı sosyal medya hesabından açıkladı.
İNCE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Sanatçı Selda Bağcan 24 Haziran seçimlerinde gönlünden geçen adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce olduğunu sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yaparak duyurdu.
"FİZİKÇİLER HER ZAMAN BAŞARILI OLUR"
Selda Bağcan ile Muharrem İnce'nin yan yana olduğu fotoğrafın yer aldığı paylaşımda "Sevgili Muharrem İnce.. Gönlümdeki aday sizdiniz zaten.. Fizikçiler her zaman başarılı olur..." ifadeleri yer aldı.
İşte Selda Bağcan'ın o paylaşımı;
YORUMLAR (64)
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Tartışma seviyesi düşük basitçe cevap a deymezCevap Yaz Yayından Kaldır
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sasırdımmı hayır suratında ser olmayan selda bagcan tarık akan ilyas salman bunlar hepsı satılmıs vatan haınlerıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MÜFTÜ ADINI KULLANIP BURAYA YAZMA ÇAKAL AKP DÜŞMAI DİNİMDEN ELİNİZİ ÇEKİN SİZİN GİBİ SATILMIŞLARIN PRAVAKOTÖRLERİN YÜZÜNDEN CİHAN SEVLETİ BATTICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Egri cetvelden Dogru cizgi cikmaz . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Nedense bende hiç şaşirmadimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır