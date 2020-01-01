Selda Alkor: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dan ayrılmayı düşünüyorum
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Selda Alkor: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dan ayrılmayı düşünüyorum

Şehir dışından gelen misafirlerini yemekte ağırlayan usta oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

01.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:37
Selda Alkor:

Şehir dışından gelen misafirlerini yemekte ağırlayan usta oyuncu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Alkor, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinden ayrılmayı düşündüğünü söyledi: "Güzel bir set ortamı var, oturmuş bir dizi ama 13 bölüm bana yeter. Yeni yılda herhalde diziden ayrılacağım."


Kaynak: Hürriyet

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