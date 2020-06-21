Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor
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Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Selçuklu Belediyesi, Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Selçuklu Şubesi iş birliği ile yürütülen Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu, kurulduğu günden bu yana 98 bin kişiye ulaştı.

Selçuklu Vefa Destek gönüllere dokunuyor
21.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:34

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Selçuklu Belediyesi, Selçuklu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Selçuklu Şubesi iş birliği ile yürütülen Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu, kurulduğu günden bu yana 98 bin kişiye ulaştı.

Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubuna en fazla talep, bilgi edinme amaçlı oldu. 55 bin 447 vatandaş Vefa Sosyal Destek Grubu hattını arayarak bilgi aldı. Bilgi alma talebinin ardından en fazla talep dışarı çıkmak isteyen vatandaşlardan geldi. Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, 23 bin 133 kişinin dışarı çıkma talebini karşıladı. 10 bin 278 vatandaş maaşlarının çekilmesi noktasında yardım talebinde bulunurken, 2 bin 104 kişi gıda, 2 bin 72 kişi ilaç, 805 sosyal yardım, 232 fatura ödeme ve 3 bin 794 diğer ihtiyaçları için Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubuna müracaat etti. Süreç içerisinde, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara da ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan sosyal kart dağıtımında da görev aldı. Vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılaması için 8 bin 400 kart dağıtımı yapıldı. Üç aylık süreçte, hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenen rakamlara göre Selçuklu Belediyesi toplamda bir milyon 674 bin 750 TL yardımı finanse etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Kızılay'ın yardımlarına destek verildi

Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu Kaymakamlık ve Belediyenin yardımlarının dışında Cumhurbaşkanlığı ve Kızılay Selçuklu Şubesinin yardımlarını dağıtma noktasında etkin rol oynadı. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara hazırlanan maske ve dezenfektan dağıtımlarını yaptı. 45 bin vatandaşın evine giden ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyelerini vatandaşlara takdim etti. Kızılay'la da ortak çalışma içerisinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 250 kişiye 400'er TL'lik yardımların dağıtımını yaptı. Yine Kızılay'la birlikte 425 yardım, 300 hijyen kolisi vatandaşlara ulaştırıldı. 1 Haziran itibariyle normalleşmenin başlamasına rağmen Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarına devam etti. Vefa ekipleri, halen evinden çıkamayan vatandaşlara gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesinin Cuma Namazlarında yaptığı 60 bin seccade dağıtımını ise Selçuklu Belediyesi yürüttü.

Bir takım ziyaretler için Konya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda katıldıkları nikah töreninin ardından Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarıyla bir araya geldi. İki Bakan özverili çalışmalarından dolayı Vefa Sosyal Destek Ekiplerine teşekkür ederek, pandemi sürecinde etkin rol oynadıklarını aktardı.

Vefa ekipleri zor bir işin üstesinden geldi"

Virüsle mücadele kapsamında Selçuklu Vefa Destek Grubunun önemli bir görev üstlendiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Virüsün çıkmasının hemen ardından Selçuklu Kaymakamlığımızın koordinesinde oluşturulan Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubumuza gereken desteği ilk günden bu yana sürdürüyoruz. Hem maddi hem de iş gücü olarak hemşehrilerimize hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdürdük. Bu noktada ekiplerimiz 98 bin kişinin ihtiyaçlarını karşılaması bizi ziyadesiyle memnun etti. Ekiplerimizle bu azimli ve fedakar çalışmalarından dolayı ne kadar gurur duysak azdır. Selçuklu nüfusunun yüzde 15'ine hizmet götürmek zor bir iş ve ekiplerimiz bu zor işin üstesinden alınlarının akıyla gelmiştir. Tabi bu noktada Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz sosyal kart dağıtımında da ekiplerimiz aktif rol oynarken biz de bu noktada bütçemizi artırarak maddi anlamda katkıda bulunduk. Cumhurbaşkanlığımızın evinde kalmak zorunda kalan vatandaşlarımıza hediyelerinin ulaştırılmasında yine bu arkadaşlarımız aktif rol oynadı. Kızılay'la birlikte yaptığımız çalışmalarda da arkadaşlarımız özverili çalışmalarının bir örneğini gösterdi. Normalleşme sürecinin başlamasına rağmen ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu camilerimizde seccade dağıtımını gerçekleştirdiler. Yine evden çıkma imkanı olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koşuyorlar. Ben arkadaşlarımıza bu özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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