Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
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Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı

Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizileri, Van'da ata sporu binicilik ve geleneksel okçuluğa olan ilgiyi artırdı.

Günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizileri, Van'da ata sporu binicilik ve geleneksel okçuluğa olan ilgiyi artırdı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Gürpark Millet Bahçesi'nde iki yıl önce hizmete açılan at çiftliğinde antrenör Baran Başak tarafından profesyonel anlamda geleneksel okçuluk ve binicilik eğitimleri veriliyor. Gürpınar Belediyesi, ata sporlarını teşvik etmek amacıyla hizmete açtığı at çiftliğinde kursiyerlere ve ziyaretçilere binicilik başta olmak üzere atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk hizmetleri veriyor. İstanbul'da Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 13 yıl önce eğitim alan Baran Başak, çiftlikteki atları da kurs eğitimlerine hazırlıyor. Başak, memleketi Van'da çok sayıda kursiyere ayda 8 saatlik profesyonel binicilik dersleri veriyor.

"Atalarımızdan kalmış kültürel mirasımızdır"

İHA muhabirine konuşan binicilik antrenörü Baran Başak, İstanbul'da bir binicilik kulübünde mesleğe başladığını belirtti. Van'da profesyonel anlamda sadece iki yerde eğitim verildiğini ve bunlardan birisinin de Gürpark'taki at çiftliği olduğunu ifade eden antrenör Başak, "At çiftliğimizde kursiyer hizmetleri veriyoruz. Haftada iki saat, ayda ise 8 saat geliyorlar. Kurs ücretlerimiz de çok uygun. Binicilik atalarımızdan kalmış kültürel mirasımızdır" dedi.

"Diziler biniciliğe ilgiyi artırdı"

Günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan Selçuklu ve Osmanlı dizlerinin biniciliğe olan ilgiyi artırdığını dile getiren Başak, "İzledikleri diziden etkilenerek gelen kursiyer öğrencilerimiz de oldu. Binicilik çok keyifli bir spor ve kesinlikle öneriyoruz. Sosyal ağlarda vakit geçirmektense bu tür yerlerde vakit geçirerek profesyonel anlamda güzel yerlere gelebilirler. Biniciliğin yanında atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk hizmetleri de veriyoruz" diye konuştu. - VAN

Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı
Selçuklu ve Osmanlı konulu diziler biniciliğe ilgiyi artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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