Selçuklu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
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Selçuklu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Selçuklu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Oktay Çağatay başkanlığında, basına kapalı olarak Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Birliğe Üye İlçe Belediye Başkanları ile İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Valimiz Oktay Çağatay başkanlığında, basına kapalı olarak Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Birliğe Üye İlçe Belediye Başkanları ile İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Selçuklu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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