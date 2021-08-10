Selçuklu Turizm Altyapı Hizmet Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Valimiz Oktay Çağatay başkanlığında, basına kapalı olarak Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Birliğe Üye İlçe Belediye Başkanları ile İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.
Valimiz Oktay Çağatay başkanlığında, basına kapalı olarak Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Birliğe Üye İlçe Belediye Başkanları ile İl Genel Meclis Üyeleri katıldı.
Kaynak: Habermetre