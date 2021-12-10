Selçuklu şehri Kayseri'de geleneksel Türk okçuluğuna yoğun ilgi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geleneksel Türk sporlarını yaşatmak ve tarih bilincini artırmak amaçlı kurulan Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Merkezi'nde verilen Türk okçuluğu kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 44 bin 500 metrekare alana kurulan merkez, atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, aba güreşi, aşık oyunları, kuşak güreşi, mangala, mas güreşi, şalvar güreşi, yabusame, yağlı güreş, yaya okçuluğu gibi geleneksel Türk sporlarına ev sahipliği yaparken, olimpik okçuluk alanında da kursiyerlere eğitim veriyor.

Özellikle son yıllarda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz gibi Türk sporcuların başarılarının ardından bu spora olan ilgi artarken, Kayseri'deki merkezde açılan geleneksel Türk okçuluğu kursuna aileler çocuklarıyla katılıyor.

Bu yılın eylül ayında faaliyete geçen merkezde, 7-15 yaş grubu çocuklar, 16-65 grubu yetişkinler olmak üzere haftanın 6 günü okçuluk eğitimi veriliyor.

2019 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne giren geleneksel Türk okçuluğunu öğrenmek isteyen Kayserililer, çocuklarıyla eğitime katılarak, hem spor yapıyor hem de Türk kültürünü yaşatıyor.

Geleneksel Sporlar, Binicilik ve Okçuluk Merkezi tesis sorumlusu Murat Hançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinin eylül ayından itibaren faaliyete geçtiğini ve burada hem modern hem de geleneksel okçuluk alanında yetişkin ve çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Tesisin 44 bin 500 metrekarelik alandan oluştuğunu belirten Hançer, "Açık ve kapalı alanlarımızda 7'den 70'e hizmet veriyoruz. Haftanın 6 günü eğitimlerimiz var. Buradaki temel misyonumuz gelenekten geleceğe doğru bir aktarımı sağlayarak geleneksel sporlara olan ilgiyi Kayseri'de daha ileriye taşımak." dedi.

"500'ün üzerinde kursiyere eğitim veriyoruz"

Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un okçuluk alanında bir çığır açtığını vurgulayan Hançer, şunları kaydetti:

"Son yılarda Mete Gazoz başta olmak üzere mili sporcularımız önemli başarılara imza attı. Bu da toplumda bu spora olan ilgiyi artırdı. Biz de böyle son derece fonksiyonlu bir tesis ile insanlara hizmet vermekteyiz. Burada geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Antrenmanlarda yeterlilik gösteren sporcuları altyapıya, oradan da kulüp takımımıza yönlendiriyoruz. Kurslarımıza yoğun ilgi var. Gelen insanlar buradaki atmosferden çok etkileniyor. Şu anda 500'ün üzerinde kursiyere eğitim veriyoruz. Çocuğunu kursa yazdıran veliler de yetişkin kursu alabiliyor. Çocuğuyla birlikte farklı alanlarda aynı saatte antrenman yapma imkanı buluyorlar."

Merkezde geleneksel Türk okçuluğu antrenörü olarak görev yapan Hürü Akpınar da uzun yıllar önce bu spora ilgi duyduğunu ve 5 yıldır müsabık sporcu olarak mücadele ettiğini söyledi.

Merkez açılınca burada eğitmen olarak görev alamaya başladığını dile getiren Akpınar, "Geleneksel Türk okçuluğu, atalarımızdan miras. Zaten UNESCO tarafından da somut olmaya kültürel miras olarak ilan edildi. Aslında unutulmuş bir alanı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her yaş grubundan bu spora ilgi duyan kursiyerler var ve içlerinde kısa sürede mesafe kaydedenler oldu. Yarışmalara katılabilecek düzeye gelenler var. Biz burada yay çekip ok atmanın yanında bu sporun örf ve adetlerini de öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mete Gazoz'un başarısından sonra çocuklarımızın bu spora ilgisi arttı"

Kursiyerlerden Ayşe Akbulut da (33) öğretmen olduğunu, yaklaşık bir aydır okçuluk eğitimi aldığını, ilerleyen süreçte okulunda bunu öğrencilerine öğretmek isteğini söyledi.

Çocuğu vesilesiyle kursla tanıştığını ifade eden Akbulut, şöyle devam etti:

"Mete Gazoz'un başarısından sonra çocuklarımızın bu spora ilgisi arttı. Kursa çocuklarımı getirdim. Gelip giderken bizim de çocuklarımızla aynı saat diliminde kursa katılabileceğimizi öğrenince kursa katılmaya karar verdim. 7 yaşındaki kızım modern, ben de geleneksel okçuluk alanında eğitim alıyoruz. Eğitimler 1 ay olmasına rağmen iyi gidiyor, ilerleyen süreçte yarışmalara katılmayı hedefliyorum. Eğitimi tamamladıktan sonra okulumda öğrencilerime bu sporu öğretmek istiyorum."

14 yaşındaki Sıla Karabacak da dizilerden etkilenerek bu spora ilgi duyduğunu, Kayseri'de böyle bir merkezin açıldığını duyunca kursa başladığını belirtti.

İlk başlarda yay germekte çok zorlandığını, şu anda önemli mesafe kaydettiğini anlatan Sıla, "Artık 18 metreden hedefe nişan alıp atabiliyorum. Bu alanda ilerlemek, sporcu olarak yarışlara katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.