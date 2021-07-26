Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor
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Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor

Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'ne çok amaçlı 'Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi' projesi için temel atma programı düzenleyecek.

Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'ne çok amaçlı 'Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi' projesi için temel atma programı düzenleyecek.

Selçuklu Mahallesi'nde yapılacak olan temel atma programı 27 Temmuz Salı günü saat 19.00'da yapılacak. Melikgazi Belediyesi tarafından üst katı sosyal tesis alt katı pazar yeri olarak tasarlanan projenin temelinin atılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Burada sosyal tesis yoktu. Büyük bir ihtiyaç vardı. Bu yeni proje ile birlikte hem kadınlarımız için hem gençlerimiz için güzel bir sosyal tesisi buraya kazandırıyoruz. Hem bayanlara eğitim verilecek hem de aynı zamanda da burada jimnastik yapabilecekleri spor tesisi olacak. Bunun haricinde bir de kütüphane şeklinde çocukların ders çalışabilecekleri güzel bir mekana kavuşacaklar. Temelini hızlıca atıp inşallah yazın sonuna kadar da tamamlamayı düşünüyoruz. Hem pazarcı esnafımız nitelikli alanda işini yapacak, aynı zamanda da vatandaşlarımız çok nitelikli güzel bir noktada alışveriş yapabilecek. 7 milyon TL civarında bir büyük bir yatırım bedeli var. Bu yeni proje ile birlikte pazar yerlerimiz yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendirilecek. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Selçuklu Pazar Yeri, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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