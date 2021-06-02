Selçuklu'nun Sıfır Atık Başarısını Anlatan Başkan Pekyatırmacı; "Selçuklu "Sıfır Atık" Çalışmalarıyla Türkiye'ye Örnek Oldu"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı- Sıfır Atık Yönetimi" oturumunda Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık başarısını anlattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Sürdürülebilir Şehirler İş Birliği Çalıştayı- Sıfır Atık Yönetimi" oturumunda Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık başarısını anlattı.

Türkiye'nin sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından olan Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü örnek çalışmaları her platformda anlatmaya devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklığıyla çevrim içi düzenlenen 'Sürdürülebilir Şehirler İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

2020 YILINDA TOPLANAN KATI ATIĞIN % 10'UNUNDAN FAZLASI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Selçuklu Belediyesi'nin en önemli faaliyet alanlarından birinin çevre ile ilgili yapılan çalışmalar olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi'nin bu konuda üstlendiği misyon ve bu zamana kadar yürüttüğü çalışmalar Türkiye genelinde de örnek teşkil edecek çalışmaları oluşturdu. Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendinin önderliğinde başlatılan Sıfır Atık seferberliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte örnek çalışmalar yürütüyoruz. Katı atıkların toplanmasında geri dönüşümle ilgili çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bütün mahallelerimizde, konutlarımızda, iş yerlerimizde geri dönüşümü kağıt, metal, plastik ve diğer dönüştürülebilen ürünleri ayrı topluyoruz. Sıfır atık çalışmaları ile bu faaliyetleri farklı bir boyuta taşıdık. Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye'de bina ile yerleşke temel seviyesinde ve Mahalli İdareler temel seviyesinde ilk Sıfır Atık belgesini alan belediyeyiz. Sıfır Atık projesine Selçuklu Belediyesi olarak desteklerimiz en üst seviyede sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk. 2020 yılı içerisinde belediyemiz eliyle toplanan geri dönüşüm ambalaj atığı miktarı 18 bin 428 ton olarak gerçekleşmiş oldu. Tabi burada vatandaşlarında Atık Getirme Merkezlerimize bıraktıkları atık geri dönüşümler var. Bunlarla birlikte 2020 yılı içerisinde toplamda 29 bin 712 ton geri dönüştürülebilir atığı Selçuklu ilçemizde toplamış olduk. 2020 yılı içerisinde topladığımız atıkların toplam miktarı 227 bin 424 ton. Böylelikle topladığımız katı atığın içerisinde yüzde 10'un üzerinde bir miktarı geri dönüştürülebilen atık olarak toplamış olduk " dedi.

SIFIR ATIK BİLİNCİNİN ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Sıfır atık konusunda toplumsal bir bilinç oluşması için de önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Sadece bir yıl içerisinde 60 bin konutta geri dönüşüm ve sıfır atıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinden öncede okullarımızda çocuklarımıza sıfır atıkla ilgili çok ciddi bilinçlendirme faaliyetleri yürüttük. Belediyemizin okullarımızda yürüttüğü Değerler Eğitimi Projesi kapsamında ilçemizdeki okullarda Temiz Okul Projesini başlattık. Proje ile çocuklarımızda atık üretmeme ve atık olarak tabir ettiğimiz her şeyi geri dönüştürebilecek şekilde ayrıştırma ve geri dönüşüm ünitesine ulaştırma noktasında bilinç oluşturduk" diye konuştu.

İSRAFI SIFIR ATIK İLE ÖNLEYEBİLİRİZ

Sıfır atık projesi kapsamında özellikle üzerinde durulması gereken konulardan birisinin de israf etmemek ve israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, " Çünkü bizim bugün katı atık olarak topladığımız ve çöp diye tabir ettiğimiz tonlarca atığın içerisinde aslında çok değerli, kıymetli ürünlerde var. Bu noktada evlerimizdeki ambalaj atıklarını, kağıt, organik atıkların da çok doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle pilot olarak belirlediğimiz 200 dairelik bir sitede bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Belediye olarak konutlarımızda, dairelerimizde tamamen organik atıkların gübreye dönüştürülebileceği ve doğaya kazandırılabileceği bir yapıyı elde etmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı içerisinde de yine değerlendirilebilir atıkların toplanmasıyla ilgili süreçleri artarak devam ettirdik. 4 aylık sürede toplam katı atık içerisindeki oranımızı yüzde 13'e çıkarmayı başardık. Hedefimiz yıl sonuna kadar yüzde 15 seviyelerine gelmektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre