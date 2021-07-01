Selçuklu normale döndü

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi'ne bağlı tesisler Cumhurbaşkanlığının yayınladığı 1 Temmuz normalleşme genelgesi ile birlikte ilçe sakinlerine kapılarını açtı.

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi'ne bağlı tesisler Cumhurbaşkanlığının yayınladığı 1 Temmuz normalleşme genelgesi ile birlikte ilçe sakinlerine kapılarını açtı.

Tüm dünyayı sarsan ve günlük yaşam kurallarını yeniden belirleyen Covid-19 pandemisi, Türkiye'de uygulanan tedbirler ve başarıyla yürütülen aşı çalışmasının ardından meyvelerini vermeye başladı ve Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı 1 Temmuz genelgesi ile birlikte tüm ülke normale döndü. Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi de kısıtlamaları kaldırarak ilçe sakinlerine sunduğu hizmetlerin kapılarını yeniden açtı. Genelge ile kaldırılan yasaklar sonrasında Selçuklu Belediyesine ait Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Sille Baraj Parkı, Şehit Savcı Hakan Kılıç ve Rahmet Ormanları Parkları, spor salonları, spor okulları havuz ve fitnessler, evde yaşlı bakım hizmetleri, ambulans hizmeti, taziye çadırı, hasta nakil araçları, Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi, kütüphaneler, Sanat Tasarım Atölyesi, Sille Tabiat Okulu ve daha bir çok hizmet vatandaşlarla yeniden buluştu. Ayrıca sağlıklı yaşam için ilçe sakinlerine uzman eğitmenler eşliğinde hizmet veren havuz, fitness, yüzme imkanlarının sunulduğu spor salonlarında seans süreleri 50 dakikaya çıkarılarak hazır hale getirildi. Sosyal Destek Müdürlüğü tarafından pandemi sebebiyle durdurulan ambulans hizmeti mesai saati içerisinde yatalak hasta şartı olması kaydıyla yeniden hizmete sunuldu.

"Hemşehrilerimizle yeniden buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz"

Normalleşmenin başlamasının ardından hemşehrileriyle yeniden bir araya gelebilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe koyduğu normalleşme genelgesi ile uyguladığımız kısıtlamaları kaldırdık. Hemşehrilerimizle gönül bağlarımızı koparmadan uzunca bir süredir ayrı kaldık ve artık beklediğimiz, özlediğimiz zamanlara geldik. Pandemi başlangıcından bu yana her alanda salgının yayılmasını durdurmak için mücadelemizi sürdürdük bunu yaparken hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran birçok hizmetimizi üzülerek de olsa durdurmak zorunda kaldık ancak devletimizin kararlı mücadelesi sonuçlarını vermeye başladı ve şimdi özlediğimiz günlere yeniden kavuşuyoruz. Her ne kadar salgın sürecinde sona yaklaşsak da ülkemizden ve dünyamızdan bu illet tamamen yok olana kadar tedbirli ve dikkatli olmamızda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamızda fayda var. Ben tüm hemşehrilerimizi sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak üzere tesislerimize davet ediyorum ve hepsine sağlıklı günler diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı