Selçuklu mimarisi Çeşnigir'e ziyaretçi akını
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Selçuklu mimarisi Çeşnigir'e ziyaretçi akını

Selçuklu mimarisi Çeşnigir'e ziyaretçi akını -Yapımı tamamlanmadan binlerce kişi ziyaret ediyor -Selçuklu yadigarı Çeşnigir köprüsü ve kanyonu turizme kazandırıldı -Çeşnigir Kanyonu Projesinde sona gelindi Kırıkkale'de turizme kazandırılan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunu...

25.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:43

Selçuklu mimarisi Çeşnigir'e ziyaretçi akını

-Yapımı tamamlanmadan binlerce kişi ziyaret ediyor

-Selçuklu yadigarı Çeşnigir köprüsü ve kanyonu turizme kazandırıldı

-Çeşnigir Kanyonu Projesinde sona gelindi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de turizme kazandırılan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunu binlerce ziyaretçi akın ediyor.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve Büklükale mevkisindeki çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alan, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Buraya gelen ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekerken bazıları da olta balıkçılığı yapıyor. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer de, 'Çeşnigir Kanyonu Projesi' kapsamında devam eden ulaşım, yürüyüş ve bisiklet yolu ile seyir terası ve kamp alanlarında incelemelerde bulundu. Daha sonra sahil yolunda yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Sezer, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Göreve geldiği günden itibaren projelerinin hayata geçirilebilmesi için yoğun bir mesai yapan ve yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Sezer, Çeşnigir Kanyonu Projesi'nin kente değer katacağını ifade etti. Sezer, tarihi alanın henüz yapımı tamamlanmamasına rağmen 10 binlerce kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

"Türkiye'de ender rastlanan bölgelerimizden bir tanesi"

Çeşnigir'in tarihi değerinden bahseden Sezer, "Burası ne tarafına bakarsanız bakın hem doğa hem de tarihin iç içe olduğu bir bölge. Bir taraftan Kızılırmak deltası, karşı tarafta Büklükale, Hititlerin önemli yerleşimlerinden bir alan. Diğer tarafta Selçuklular döneminde yapılmış ve halen ayakta duran muhteşem bir alan. Burası da Köprüköy sınırları içerisinde bulunan doğal yapısıyla içinde barındırdığı kuş çeşitliliğiyle Türkiye'de ender rastlanan bölgelerimizden bir tanesi. Geçen sene başlattığımız proje çerçevesinde burada 500 dönüm alanda buranın turizme kazandırılması faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yürüme alanı, nehir kenarlarında seyir terasları, dinlenme alanları, balık tutulabilecek alanlar, peyzaj çalışmalarıyla beraber yine aynı şekilde cam seyir terası ile beraber proje tamamlanma aşamasına geldi" dedi.

"Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz"

Binlerce ziyaretçiyi burada ağırladıklarını kaydeden Sezer, yakın bir zamanda açılışının yapılacağını kaydetti. Vali Sezer, "Şimdiden 10 binlerce misafirimizi burada ağırlama imkanımız oldu. Burada hem kafeteryalarımızla hem çocuk oyun alanlarıyla bisiklet binme alanlarıyla hem konum itibariyle Ankara'ya çok yakın bir yer hem de buradaki birçok şehrin geçiş noktasında olması hasebiyle de önemli bir yer. İnşallah tamamen bitirerek burada vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Burada 1 saatlik ve yarım saatlik kısa ve uzun tekne turları olacak. Burası aynı zaman da su havzası olduğu için burada güneş enerjisi ile çalışan doğayla barışık bir malzeme kullanıyoruz. Buradaki kullandığımız rekreasyon alanlarında kullandığımız malzemeler hem de nehir de kullanacağımız tekneler bu şekilde dizayn edildi. Bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Spor yapmak isteyen, doğanın tadına varmak isteyen, tarih görmek isteyenlerin gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı'na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolun da yer aldığı Büklükale mevkisinin çevresiyle büyük Selçuklu dönemine ait olan, 13. yüzyılda yapıldığı rivayet ediliyor. Kızılırmak Nehir üzerinde Keskin ilçesinin Köprüköy mevkisinde yer alan ve Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Çeşnigir Köprüsü, 6 metre genişliğinde ve 110 metre uzunluğunda. Nehre sağlam oturabilmesi için 18.60 metre orta açıklığa sahip olan köprünün, 3'ü yukarıda, 9 tanesi aşağıda olmak üzere 12 göze sahip olduğu belirtildi.

Selçuklu mimarisi Çeşnigir'e ziyaretçi akını

Kaynak: İHA

Manşet

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