Selçuklu Meydan Mezarlığı İlgi Görüyor

Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.



Dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.



"Kubbet-ül İslam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığındaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden ilgi görüyor.



Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, bölge turizminin gelişmesinde önemli yer tutan İslam mezarlığını geçen yıl 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Anadolu tarihini öğrenmek ve tarihi yeniden yazmak için eksikleri gidererek Ahlat'ı doğru okumak zorunda olduklarını belirten Çoban, "Bu yıl Mimarlar ve Mühendisler Odası Ahlat'ta ödül töreni yaptıklarında 'eyvah' dediler. Biz bu zamana kadar buradaki zenginliği niye tam anlamıyla göremedik. Eksik kaldık. Biz de belediye adına nerede tanıtım adına eksiklik varsa orada üzerimize düşeni yapacağız. Gerekli hassasiyeti ortaya koyacağız." dedi.



"Ecdatlarının mirasını görmek istiyorlar"



Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gelen ziyaretçi sayısında geçen yıllara göre artış gözlendiğine dikkat çeken Çoban, şunları kaydetti:



"Geçen yıl 50 bin civarında bir misafirimiz oldu. Bu yıl ise şuada sivil toplum kuruluşlarından ve farklı derneklerden ziyaret için gelecekler var. Ülkenin bir çok yerinden gelip gezmek isteyenler oluyor. Niçin çünkü burada ecdatlarına ait miras var, gelip onu görmek istiyorlar. Devlet erkanımız burayı ziyaret ediyor. Yabancı arkeolog ve sanat tarihçileri bizim arkeolog ve sanat tarihçilerimizi kıskandıracak derecede bizlerle temas halindeler."



Çoban, ilçeye gelmek isteyen turistler için otelleri ve konaklama tesislerini yeniden dizayn ettiklerini ifade etti.



Turistleri gezdirecek rehberler konusunda da çalışma yaptıklarını anlatan Çoban, "Artık Ahlat'a gelecek turist daha rahat edebilecek, eserleri ve tarihi daha yakından tanıyabilecek. Gelenler bir yandan kültürel mirasla buluşurken, bir yandan da doğal güzellikleri gezebilecek. Ahlat muhteşem bir yer. Bir tarafında Nemrut Dağı, bir tarafında Süphan Dağı. İki yanardağın ortasında bin 650 rakımlı bir plato." diye konuştu.