Selçuklu Konya'nın yüzde 29'unu oluşturdu

04.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi 662 bin 808 nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldı.



TÜİK, 2019 yılı nüfus verilerine göre Konya'nın en yüksek nüfusa sahip ilçesi yine Selçuklu oldu. Selçuklu nüfusu 2019 yılında yüzde iki oranında arttı. Merkeze dayalı nüfus kayıt sistemine göre Selçuklu 2019 yılında 662 bin 808 nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Selçuklu nüfusu yüzde 2,1 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl 648 bin 850 olan Selçuklu Nüfusu 13 bin 958 kişi artarak 662 bin 808 oldu.



Konya'nın en büyük ilçesi olan Selçuklu'da nüfusun 326 bin 77'si Erkek, 336 bin 731'i ise kadın nüfus olarak kayıtlara geçti. Selçuklu ayrıca Konya nüfusunun yüzde 29,69'unu oluşturdu. - KONYA

Kaynak: İHA