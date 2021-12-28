Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

KONYA (İHA) - Selçuklu Kent Konseyi Genel Kurulu sonrasında yeni başkan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Meclis üyesi Cem Hayırlıoğlu oldu.

Şehir yaşamında hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, ortak karar alma ve sosyal yardımlaşma gibi birçok konuda şehre yön veren önemli çalışmaları gerçekleştiren Selçuklu Kent Konseyi, yeni başkan ve yürütme kurulu üyelerini belirlemek için bir araya geldi. Seçim sonrasında aynı zamanda Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi olan Cem Hayırlıoğlu Selçuklu Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisi konferans salonunda gerçekleşen kurula Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, mahalle muhtarları, konsey üyeleri ve Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Selçuklu Kent Konseyi önceki dönem başkanı Faruk Ulular yaptığı açıklamada, "Konseyimizle çok değerli işlere imza atmak için yola çıkmıştık ama pandemi bunu kısmen engelledi buna rağmen sağ olsunlar başkanımızın da desteğiyle boş durmayarak önemli çalışmalara imza attık. Tamamen gönüllülük esasına göre olan bu kuruluşa katkılarınızın devam edeceğine olan inancımla yeni başkanımıza görevinde başarılar diliyorum" dedi.

"Kent Konseyimiz Covid sürecinde önemli işlere imza attı"

Her kesimden insanın Selçuklu Kent Konseyi içerisinde görev aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Kent Konseyi aslında tüm ilçeyi temsil ediyor hem siyasi parti temsilcileri hem de kurum temsilcileri buradalar. Hepsi ayrı bir değer bizim için hepsi şehrimizin gelişmesi adına çalışmalar yapıyor. Burada hakikaten büyük bir temsiliyet kabiliyeti var. Biz kent konseyimizi önemsiyoruz. Kent konseyimizin aktif olmasını, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmesini arzu ediyoruz. 2020 yılındaki Covid sürecine rağmen çok ciddi çalışmalar yaptık. En önemlisi Türkiye'de ilk defa bir ilçede Çevre ve Sıfır Atık Meclisi oluşturduk. Bu çok önemli hepimizin malumu son dönemde bütün dünyada bir hassasiyet söz konusu. Bu konuda hem farkındalık oluşturma hem de değişik faaliyetler gerçekleştirme anlamında çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada kent konseyimizin altında iklim değişikliğine dayalı çalışmalar için kuraklığa dayalı çalışmalar için Çevre ve Sıfır Atık Meclisinin kurulması hakikaten önemli çalışmalara imza atıldı. Ben tüm bu faaliyetlerin içerisinde yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kent Konseyinin tüm çalışmalarının arkasındayız"

Kent Konseyinin demokratik bir ortam olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, "Kent hepimizin kentlik bilinciyle hepimizin yapması gereken işler var. Biz arzu ediyoruz ki toplumumuzun tüm kesimleri burada temsil edilsin. Toplumumuzun tüm kesimlerininin görüşlerini ifade edebileceği ve belli program dahilinde projeli çalışmaların üretildiği ve sosyal, kültürel alanda topluma katkı sağlayacak faaliyetleri icra etmek istiyoruz. Bu noktada Selçuklu Belediyesi olarak Kent Konseyinin yaptığı tüm çalışmaların arkasındayız. Üretilen tüm projelerin arkasındayız. Mekan olarak ekipman olarak ne gerekiyorsa katkı sunmaya devam edeceğiz. 2020 yılında Kent Konseyi çatısı altında kurulan Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelli Meclisi çalışmalarını sürdürüyor ama Covid süreci nedeniyle Çocuk Meclisi maalesef aktif çalışmalarını gerçekleştiremiyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bununla ilgili çalışmalar yaptı. Biz arzu ediyoruz ki Kent Konseyi aynı zamanda demokratik katılım yönünden de çocuklarımızın bir bilinç oluşturabileceği bir farkındalığa sahip olabilecekleri bir ortamı onlara sunmak istiyoruz. İnşallah birinci dönem bitmeden onlarla da bir araya gelerek genel kurul yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmaların yapılmasında emeği olan ve bugün görevini devreden Faruk Ulular başkanımıza gösterdiği özveriden ötürü teşekkür ediyorum. Hakikaten zor zamanlarda bu görevi üstlendi. Bundan sonraki süreçte de üzerine düşen katkıyı vereceğine inanıyorum. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı'nın konuşmasının ardından faaliyet raporları ibraz edildi. Divan kurulu seçimi sonrasında tek listeyle yapılan seçimde Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Cem Hayırlıoğlu Selçuklu Kent Konseyi'nin yeni başkanı oldu.

Selçuklu Kent Konseyi yeni başkanı Hayırlıoğlu'ndan teşekkür

Selçuklu Kent Konseyi başkanlığına seçilen Cem Hayırlıoğlu kendisini tanıttıktan sonra konseyin geniş kapsamlı çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceklerini ve bu çalışmalara katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Başkan Hayırlıoğlu bir önceki dönem Selçuklu Kent Konseyi Faruk Ulular'a da çalışmalarından ötürü teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - KONYA